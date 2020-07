The Walking Dead, grandi ritorni in vista nei prossimi episodi dello show!

Ne abbiamo persi di pezzi per strada, nel corso di queste dieci stagioni di The Walking Dead: lo show AMC non è mai stato avaro in termini di addii strappalacrime o addirittura traumatici, ma di questi non tutti sembrano essere definitivi o senza possibile rimedio.

Dal Comic-Con, infatti, arriva la voce secondo cui in futuro potremmo rivedere qualche vecchia conoscenza nei futuri episodi dello show: a garantire sulla veridicità della cosa c'è il fatto che la suddetta voce non arrivi dal primo passante, ma direttamente dal nostro Scott M. Gimple.

Il chief content dello show ha infatti rivelato: "Stiamo lavorando ad alcune cose che riguardano dei personaggi del passato. Magari non delle serie intere, ma sicuramente un bel po' di cose a cui potremmo dare una sbirciata, presumibilmente non precedenti all'apocalisse, ma sicuramente nei primi tempi dell'apocalisse".

A questo punto non resta che lasciar crescere l'hype e chiedersi quali saranno i personaggi che rincontreremo nel corso dei prossimi episodi della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman. Dal Comic-Con, intanto, arrivano anche conferme sulla data del season finale di The Walking Dead, ma anche sull'aggiunta di nuovi episodi alla decima stagione; una vecchia conoscenza, invece, ha manifestato la sua voglia di tornare in The Walking Dead.