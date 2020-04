The Walking Dead gratuito per la campagna 'We're With You' lanciata da AMC in USA

AMC Networks ha dato il via a "We're With You", una campagna pensata per offrire informazione e intrattenimento ai cittadini costretti a rimanere in casa a causa dell'emergenza Coronavirus.

Con questa iniziativa, dedicata esclusivamente agli utenti degli Stati Uniti, il network renderà disponibili gratuitamente i programmi e le serie tv più popolari dei propri canali televisivi - AMC, BBC America, IFC e Sundance TV - e il servizio SVOD Sundance Now. Dalla prima metà di The Walking Dead 10 ai documentari di BBC America, per molti sarà dunque un'ottima occasione per esplorare prima volta la programmazione dei vari network.

AMC trasmetterà anche una serie di spot informativi in cui appariranno star quali Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), Rhea Seehorn e Giancarlo Esposito (Better Call Saul).

"Vogliamo unirci ai nostri talenti e rispondere a questo momento nel modo migliore possibile per una'azienda di intrattenimento - ovvero intrattenere le persone. La nostra campagna 'We're With You' è pensata per fornire informazioni, offrire la compagnia di cui una serie the lineare è capace, e vogliamo offrire al pubblico la possibilità di farsi una risata, specialmente in importante periodo di crisi" ha dichiarato Sarah Barnett, presidente di AMC Networks Entertainment Group and AMC Studios. "Volevamo anche rendere disponibili i nostri fantastici contenuti a più spettatori in un momento in cui siamo tutti alla ricerca di cosa fantastiche da guardare."

A proposito degli show AMC, qui potete trovare gli ultimi aggiornamenti sul finale di The Walking Dead 10 la cui uscita è stata rimandata a data da definirsi. Per quanto riguarda lo spin-off di Breaking Bad, invece, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Better Call Saul 5.