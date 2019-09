The Walking Dead, Greg Nicotero anticipa uno scontro tra Carol e Alpha

Greg Nicotero, produttore esecutivo (e in realtà tuttofare) della popolare serie tv di AMC, The Walking Dead, ha raccontato ai microfoni di TV Line che non è certo un azzardo immaginarsi una resa dei conti tra Carol e Alpha.

Infatti, nel quindicesimo episodio della nona stagione, The Calm Before, Alpha (interpretata da Samatha Morton) ha letteralmente compiuto una strage, uccidendo brutalmente nel processo anche Henry (Matt Lintz), e utilizzando le teste delle vittime come monito.

"Conoscendo Carol, credo che uno scontro tra le due sia piuttosto probabile. Lei non è il tipo da accettare che le cose accadano senza fare nulla al riguardo" ha dichiarato Nicotero, e ha poi aggiunto "È decisamente in cerca di vendetta".

Ma Carol non è l'unica che ha dei conti in sospeso con Alpha.

"I buoni, loro ce l'hanno tutti con Alpha" continua il produttore esecutivo "Se ci pensate, la scorsa stagione le comunità avevano perso i contatti tra di loro...".

È stato così che Alpha è riuscita a compiere le tremende azioni che hanno portato alla situazione attuale.

Ed era ormai troppo tardi quando "Michonne ha capito che se avesse mantenuto unite le comunità, forse si sarebbero potuti accorgere di Alpha".

La decima stagione di The Walking Dead debutterà su AMC domenica 6 ottobre.