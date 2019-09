The Walking Dead: per Greg Nicotero Judith non lascerà la serie durante la stagione 10

Nel corso degli anni The Walking Dead ha visto l'addio, spesso anche inaspettato, di diversi protagonisti come Andrew Lincoln, Chandler Riggs, Lauren Cohan e Tom Payne, ma questa volta non sembra essere il caso per Cailey Fleming.

Mentre è confermato che i nuovi episodi segneranno l'uscita di scena di Danai Gurira (Michonne), secondo il regista Greg Nicotero i fan della giovane interprete di Judith Grimes possono dormire sonni tranquilli.

"Oh sarebbe davvero triste" ha detto Nicotero a TV Line sul possibile addio dell'attrice nel corso della decima stagione. "Cailey è una rock star. La trovo una cosa improbabile."

Nicotero, veterano truccatore del cinema horror e regista dei primi due episodi della stagione in arrivo, ha recentemente rivelato che l'inizio della premiere attesa per ottobre sarà qualcosa di mai visto nella serie, in particolare i primi trenta secondi.

In attesa di sapere cosa ci attende dai nuovi episodi, vi ricordiamo che The Walking Dead tornerà in onda su AMC a partire dal prossimo 6 ottobre: intitolato Lines We Cross, l'episodio vedrà "Il gruppo di Oceanside continua ad addestrarsi per affrontare i Whisperers".

La showrunner Angela Kang ha confermato che la nuova stagione conterrà numerosi flashback, nei quali molto probabilmente verrà esplorata anche la backstory di Alpha e Beta.