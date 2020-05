The Walking Dead: Greg Nicotero non rimpiange nulla: 'la serie è perfetta così'

Piccolo o grande schermo che sia ha poca importanza: tra i fan di una produzione ci sarà sempre chi rimarrà scontento per i più svariati motivi e a saperlo bene sono gli sceneggiatori ed i produttori di The Walking Dead. Tra loro anche Greg Nicotero, che ha deciso di mettere la parola fine ad una questione che da anni ossessiona i fan della serie.

Gran parte del pubblico ha iniziato a lamentarsi degli sviluppi della trama e dei personaggi alla fine della settima stagione, dopo la morte di Glenn e Abraham per mano di Negan, e proprio da lì Nicotero inizia a tirare le somme della produzione:

"L'episodio [sulla morte] di Glenn e Abraham fu molto complesso. Per me fu un momento emozionante perché ricordo che leggendo il fumetto e vedendo Glenn venire ucciso in quel modo rimasi quasi disgustato dall'assurdità della scelta. Come si suol dire era 'scomparso in un battito di ciglia', fu una cosa che mi fece stare davvero male. Alla fine quel momento arrivò anche nella serie e sapevo che il peso di girare quella scena sarebbe ricaduto su di me. Ma andai sul set e diressi l'episodio nel miglior modo possibile, nonostante sapessi che stavo per ferire mortalmente il cuore dei nostri fan."

Ha però concluso: "Eppure, tutto ciò fa parte dello spirito stesso di The Walking Dead, il suo significato è che un momento puoi essere lì e quello dopo essere andato via per sempre. È la vita stessa ad essere senza senso a volte."

Il regista propose anche alcune variazioni della scena, per renderla meno straziante e dolorosa, ma gli sceneggiatori non vollero sentire obiezioni e alla fine tutto fu girato com'era da copione.

In passato Nicotero aveva già tentato di modificare gli script, come quando propose di uccidere Negan, ma ciò non vuol dire che le due idee volessero minare il lavoro degli sceneggiatori, i quali considera davvero brillanti tanto da definire fantastico il finale di The Walking Dead 10.