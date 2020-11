The Walking Dead, Greg Nicotero pensa a un episodio che segue un singolo zombie

Sareste curiosi di vedere un episodio di The Walking Dead che segue un solo personaggio, dalla vita alla rianimazione in zombie? Quando Gimple ha annunciato piani per varie miniserie, il produttore esecutivo Greg Nicotero ha espresso interesse per un progetto incentrato su un singolo sopravvissuto che si rianima in uno zombie.

Il regista e produttore di The Walking Dead Greg Nicotero propone un episodio con una "prospettiva unica": un episodio che segue un singolo personaggio dalla vita, alla morte, alla rianimazione. Sebbene sia improbabile che si svolga in The Walking Dead vero e proprio, visto che manca un totale di 30 episodi fino al finale della serie, l'idea di Nicotero potrebbe prendere vita in Tales of the Walking Dead, lo spinoff antologico a episodi ora in sviluppo dal creatore Scott Gimple.



Il responsabile dei contenuti del marchio The Walking Dead ha descritto Tales come una borsa piena di sorprese di settimana in settimana, e Nicotero ha sviluppato un'idea che si rifà alla seconda stagione dello show - la sua prima da regista:

"Sarebbe interessante avere un episodio in cui in realtà seguiamo un camminatore dall'inizio", ha detto Nicotero a Rotten Tomatoes riguardo al suo episodio della lista dei desideri. "Come se la scena di apertura riguardasse una persona che viene uccisa, e ci sono morti a terra, ma poi questa persona torna come uno zombie, e lo seguiamo attraverso il mondo mentre entra in contatto con persone diverse. Penso solo sarebbe una prospettiva unica, vedere un episodio non necessariamente girato dal punto di vista dello zombie ma come se fossimo accanto a lui".



Nicotero ha continuato: "Abbiamo accennato l’idea all’inizio della stagione 2 quando abbiamo iniziato a mostrare l'inizio della mandria che invade la fattoria di Hershel, ma penso solo che avremmo potuto fare qualcosa di veramente divertente e speciale con quel materiale."



Questo potenziale progetto è uno dei tanti in lavorazione, che potrebbe svolgersi nel formato storia a settimana previsto per Tales of the Walking Dead.

"Uno dei miei progetti preferiti, uno che è un po' sospeso, riguarda davvero una persona, una sola persona nell'apocalisse", ha detto Gimple a Deadline nell'ottobre 2019 . "Non vediamo davvero nessun altro lì a causa della situazione in cui si trovano. Allora hai una storia come Cast Away o Omega Man, suppongo."



La nuova serie, annunciata ufficialmente insieme a uno spinoff di The Walking Dead incentrato su Daryl e Carol a settembre, sta anche esplorando episodi che utilizzano animazione e musica. Tales includerà personaggi nuovi ed esistenti, inclusi episodi incentrati su defunti preferiti dai fan come Abraham Ford (Michael Cudlitz) e Beta (Ryan Hurst). Un altro grande annuncio è stato dato questa settimana con la moglie di Jeffrey Dean Morgan (Negan), Hilarie Burton che si unisce al cast nei panni di Lucille.