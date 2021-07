The Walking Dead, Greg Nicotero: 'sarà difficile dire addio a queste persone'

È sempre difficile dire addio ad una serie che ci ha accompagnato per molti anni, ed è ancora più difficile salutare quando si è un addetto ai lavori. Il make-up artist e curatore degli effetti speciali di The Walking Dead e regista-produttore Greg Nicotero ha parlato delle sue emozioni nel salutare lo show dopo undici stagioni.

L’undicesima stagione di The Walking Dead andrà in onda in tre parti con un lotto di otto episodi ciascuno fino al 2022, per un totale di 24 episodi.



In un’intervista virtuale con Brandon Davis di ComicBook.com Nicotero ha menzionato le ex star della serie Andrew Lincoln (Rick Grimes), Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) e Steven Yeun (Glenn Rhee) con cui si sente ancora regolarmente e ha raccontato di come si sente riguardo al fatto che tutto sta volgendo al termine.



"Stavo parlando con Sarah Callies l'altro giorno, e con Steven e Andy di come tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò per cui abbiamo lavorato finirà presto. Penso che quando arriveremo al finale, sarà difficile dire addio a queste persone. Per un terzo sella mia carriera ho lavorato in The Walking Dead."



Nicotero ha continuato: "I miei figli sono cresciuti nello show. Ho visto le persone sposarsi. Norman Reedus ha avuto un bambino. Sonequa Martin-Green ha avuto un bambino. Alanna Masterson ha avuto un bambino. Christian Serratos ha avuto un bambino. Tutte queste persone che ho incontrato e con cui ho lavorato, ora sono mamme e papà e hanno famiglie".



Nota come "Famiglia TWD", Nicotero ha aggiunto che il cast e la troupe della serie AMC è stato affiatato fin da subito, quando lo sviluppatore della serie e showrunner originale Frank Darabont ha assemblato il "cast definitivo" per la prima stagione nel 2010.



"Non capisci se non ci sei dentro, che non è solo un lavoro. The Walking Dead non è mai stato solo un lavoro. Darabont ha messo insieme il cast definitivo e ho sempre detto che tutto è iniziato con quel DNA che è stato iniettato in The Walking Dead 11 anni fa."



Reedus e Melissa McBride sono gli unici membri del cast rimasti di quella prima stagione e continueranno la storia di The Walking Dead nello spin-off senza titolo di Daryl & Carol in sviluppo.



Alcuni membri del cast di The Walking Dead conoscono già il finale, mentre noi dovremo aspettare il 23 agosto per la premiere e almeno fino al 2022 per sapere come andrà a finire una serie che con i suoi alti e bassi ci ha tenuto compagnia per undici anni.