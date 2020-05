The Walking Dead, Greg Nicotero è sicuro: 'Il virus cambierà il nostro lavoro'

In attesa del finale di The Walking Dead 10, posticipato a causa della pandemia, Greg Nicotero ha voluto condividere il suo pensiero sulle sfide che si ritroveranno ad affrontare le produzioni televisive come The Walking Dead nel prossimo futuro.

Del resto è davvero paradossale che proprio lui, che ha basato la sua carriera di truccatore, produttore e regista, sull'epidemia di zombie (dapprima con Day of the Dead di Romero e poi con The Walking Dead) si ritrovi a fare i conti con un virus reale, che sta mettendo in ginocchio anche il suo settore.

"Sarà davvero interessante vedere come il sistema produttivo cambierà e come cambieranno le cose che eravamo abituati a fare sul set: il tutto cambierà drasticamente. Il numero di persone che potremo avere sul set probabilmente sarà inferiore, e ciò potrebbe voler dire che ci vorrà più tempo laddove invece di poter contare su 60 persone ne avrai 35 o 40 sul set. So che il settore sta lavorando ad una sorta di guida su come fare con i cestini del pranzo, sull'evitare le pause, sul girare per dieci ore di fila eccetera. Nessuno sa a cosa stiamo andando incontro, quindi sarà una situazione unica e sarà letteralmente un mondo nuovo".

Come tutti gli ambienti di lavoro, anche quello cinematografico sarà soggetto a delle restrizioni e i governi locali americani si stanno dando da fare per trovare soluzioni che possano garantire la sicurezza di tutte le professionalità coinvolte. Anche in Georgia, sede dei set di TWD, si sta pensando di aumentare l'orario di lavoro, così da permettere dei turni ed evitare gli assembramenti in un'unica fascia oraria. Come sottolinea Nicotero, ciò potrebbe portare a dei tempi di lavorazione più lunghi: chissà se la situazione si risolverà in vista dell'undicesima stagione di The Walking Dead.