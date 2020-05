The Walking Dead, Greg Nicotero voleva uccidere Negan: tutti i retroscena

Continuano le interviste al regista di The Walking Dead: dopo aver discusso del finale rimandato della serie, questa volta Greg Nicotero ha parlato dei suoi piani per Negan, che però non sono stati accettati dal network.

Parlando ai microfoni di Collider, il celebre regista ha svelato cosa aveva deciso per il futuro di Negan, in particolare dopo la notizia del ritorno di Maggie, personaggio interpretato da Lauren Cohan: "Ho detto a Scott Gimple, lo showrunner, credo che Maggie dovrebbe sparargli, o tentare di ucciderlo, fare qualcosa perché è lì davanti a lei. Sarà difficile girare la scena in cui Maggie si mette a piangere perché Rick ha deciso di risparmiarlo. Così ho deciso di presentare questa idea a Gimple, chiedendogli perché Maggie non può cercare di uccidere Negan?".

Sembra che le proposte di Greg Nicotero non siano state ascoltate dai dirigenti, ma siamo sicuri che l'incontro tra i due porterà alla nascita di momenti tesi all'interno del gruppo di sopravvissuti guidati da Daryl e Carol. Nell'attesa di avere altre informazioni sul finale della decima stagione della serie, che andrà in onda dopo l'estate, vi segnaliamo questa notizia sulle prossime iniziative di una star di The Walking Dead: stiamo parlando di Danai Gurira, interprete di Michonne.