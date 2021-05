The Walking Dead, guardate i nuovi Funko POP ispirati alla stagione 10

In attesa della stagione finale di The Walking Dead, che dovrà chiarire tra le altre cose il destino di Negan, i fan dell'apocalisse zombie e i collezionisti possono divertirsi un po' con i nuovi personaggi Funko POP! ispirati alla stagione 10. La action figure sono state presentate in occasione dell'evento Funkoween: Halfway to Hallow's Eve.

La nuova linea Funko POP! ispirata a The Walking Dead comprende Negan (Jeffrey Dean Morgan), Maggie (Lauren Cohan), Carol (Melissa McBride) e Daryl Dixon (Norman Reedus) con il cane Dog. Si aggiungono così alla serie precedente, che comprendeva tra gli altri Judith Grimes (Cailey Fleming), Alpha (Samantha Morton) e Michonne (Danai Gurira).

Le immagini sono visibili all'interno della nostra gallery, e i gadget sono attualmente disponibili per il pre-ordine.

La stagione 11, l'ultima, della serie zombie targata AMC debutterà il prossimo 22 agosto. C'è molta attesa tra i fan di The Walking Dead per gli sviluppi delle dinamiche tra Negan e Maggie, e abbiamo anche visto nei giorni scorsi alcune immagini di Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan sul set. Il produttore esecutivo Scott Gimple ha comunque anticipato che la storia di Maggie non sarà solo una storia di vendetta.

"Certamente non si tratta solo di Maggie vs Negan" ha spiegato a TWDUniverse su Twitch. "È una faccenda piuttosto cruciale, ovviamente la fine dell'episodio Here’s Negan sembra dirci che non dobbiamo stare tranquilli."