The Walking Dead: ecco Hershel Rhee, il figlio di Glenn e Maggie nel nuovo trailer

AMC ha diffuso un brevissimo trailer degli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead e grazie a questo possiamo dare un’occhiata a Hershel Rhee, il figlio di ormai otto anni di Glenn e Maggie.

Nell'immagine in calce alla notizia possiamo vedere Hershel tra Daryl e sua madre Maggie mentre sfoggia un berretto da baseball dall'aspetto simile al cappello indossato da suo padre nelle stagioni 1 e 2 di The Walking Dead.



Negli episodi bonus che si svolgono all'indomani della Guerra dei Sussurri, che ha lasciato la casa di Maggie e Hershel a Hilltop praticamente distrutta, Maggie si riunisce con Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) prima di apprendere la verità su Negan (Jeffrey Dean Morgan).



Questa stagione di sei episodi segna la prima volta che vediamo Hershel dall'episodio 4 della stagione 9, dove aveva circa un anno (interpretato dal bambino Peyton Lockridge). Il primo bambino a interpretare Hershel è stato il giovane figlio della showrunner Angela Kang, che ha interpretato Hershel non ancora nato durante una sequenza da sogno nell'episodio della morte di Glenn.

Durante il panel di The Walking Dead al Comic-Con virtuale di questa estate, Morgan ha predetto che Negan potrebbe legarsi a Hershel perché "ha un debole per le giovani generazioni" come abbiamo già avuto modo di vedere con Judith e Carl.



"Penso che abbia una relazione con i ragazzini che è molto onesta, e non credo che rifuggirebbe dal far sapere a questo ragazzo chi è, e proverebbe a lavorarci sopra", ha detto Morgan. "Penso che potrebbe essere un modo, non sono uno scrittore in questo show, ma potrebbe anche essere un modo in cui Maggie vede un lato diverso di Negan. Penso che inizialmente vorrà solo ucciderlo, ma vedremo cosa succede."



Intanto AMC ha rivelato le guest star dei prossimi episodi bonus di The Walking Dead, mentre è stata ufficializzata la data di debutto su FOX.