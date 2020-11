The Walking Dead, Hilarie Burton commossa per il ruolo di Lucille: 'Negan fa parte di noi'

Lucille smetterà presto di essere una semplice mazza da baseball. Come i fan di The Walking Dead sanno bene, il nome dell'iconica arma di Negan deriva dal nome di sua moglie e ad interpretarla nella serie è arrivata proprio la moglie di Jeffrey Dean Morgan, l'attrice Hilarie Burton.

Un'occasione imperdibile per i due coniugi, che avranno modo di mostrare la loro intesa anche sul piccolo schermo. L'attrice, attualmente impegnata sul set della serie a tema zombie, ha voluto postare un commovente messaggio nel quale ringrazia il marito e gli autori per averle permesso di far parte del gigantesco universo di TWD:

"Questo mese ho potuto recitare con mio marito Jeffrey Dean Morgan per la prima volta da che stiamo insieme. Abbiamo cresciuto dei figli, gestito una fattoria, tenuto eventi di beneficenza e acquistato un negozio di caramelle insieme. [...] e quanto vi dico che è stato un piacere lo dico con le lacrime agli occhi".

I due formano una coppia ormai da molti anni e Burton ha voluto sottolineare tutto l'impegno messo dal marito nella serie e nella famiglia. Fino a questo momento però avuto modo di conoscere da vicino i membri del cast e l'atmosfera familiare che si respira sul set.

"Negan è entrato davvero nelle nostre vite. Nostro figlio va a scuola con magliette raffiguranti il suo volto, nostra figlia gioca con la sua action figure. Quando stavo per partorire George, la fanbase ha supportato Jeff anche se ha dovuto cancellare le sue apparizioni nelle convention per tornare a casa. Hanno regalato ai nostri bambini dei cappellini fatti a mano e piccole mazze Lucille, la loro generosità non smette mai di sorprenderci".

I loro figli penseranno che le mazze da baseball hanno solo un utilizzo, distruggere il cranio altrui, ma alla fine quello che conta è la grande passione per una serie tv sempre molto seguita e che a quanto pare ha conquistato anche Hilarie Burton: "Oggi mi sono seduta sulla mia sedia per ripassare le battute e ho dato uno sguardo alla sedia di mio marito. Un piccolo momento, una grande emozione: tra tutte le cose assurde e spaventose che sono successe quest'anno, voglio concentrarmi su questa. Grazie ad Angela Kang e a Scott Gimple per aver creduto in me. Jeffrey Dean, sono così orgogliosa di te. Questa settimana è stata davvero divertente, ca**o. Ti amo".

Con ogni probabilità la vedremo dunque in qualche flashback nelle puntate bonus della decima stagione, ognuna focalizzata su di un personaggio diverso. Potrebbe esserci spazio persino per approfondire la vita amorosa di Daryl