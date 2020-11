The Walking Dead: Hilarie Burton interpreterà Lucille, la moglie di Negan

Hilarie Burton vestirà i panni di Lucille, la moglie di Negan, in uno dei sei episodi aggiuntivi della decima stagione di The Walking Dead. La conferma arriva direttamente da AMC, che ha svelato ufficialmente il casting a Comicbook.com.

L'attrice, compagna di Jeffrey Dean Morgan da oltre 10 anni, verrà accreditata come "guest star" e ha già iniziato a girare le sue scene ad Atlanta, in Georgia, dove si stanno attualmente svolgendo i lavori per la serie zombie.

Nota principalmente per il suo ruolo nella serie One Tree Hill, la Burton nel corso della sua carriera ha preso parte anche a show quali Grey's Anatomy ed Extant e film come Sorpresi dall'amore e La vita segreta delle api. Lei e Morgan si sono sposati nell'ottobre 2019 e insieme hanno dato vita a due figli.

Vi ricordiamo che i sei episodi, in arrivo nei primi mesi del 2021, seguiranno una sorta di formato antologico concentrandosi su singoli personaggi o piccoli gruppi di personaggi. A questo punto, uno di questi sarà incentrato proprio sul passato di Negan, già esplorato nei fumetti originali di Robert Kirkman.

Nel frattempo, AMC ha annunciato il primo The Walking Dead Holiday Special, evento a cui prenderanno parte anche i membri del cast della serie principale e degli spin-off Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond.