The Walking Dead: Hilltop è in fiamme nel promo ufficiale del decimo episodio

AMC ha diffuso in rete un nuovo promo ufficiale dedicato a The Walking Dead 10x12, episodio che vedrà finalmente lo scontro diretto da i protagonisti e i Sussurratori guidati da Alpha.

Il filmato, che potete visionare nel player in alto, mostra Hilltop in fiamme mentre il gruppo composto tra gli altri da Daryl, Carol ed Ezekiel cerca di resistere all'assalto degli zombie, e nel frattempo offre anche un primo sguardo ad una situazione sospetta che vede coinvolti Negan e Alpha.

"La cosa che stavi cercando? L'ho trovata" dice infatti l'ex capo dei Savior alla leader dei Sussurratori - interpretati rispettivamente da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Morton - mentre i due camminano da soli verso una baracca abbandonata. Gran parte dell'attenzione dei fan è rivolta a Negan per via del suo possibile doppio gioco nei confronti dell'uno o dell'altro gruppo: per scoprire cos'ha in mente non ci resta ora che attendere l'arrivo della puntata.

Intitolato "Walk With Us", il nuovo episodio della serie AMC andrà in onda su FOX il prossimo 16 marzo. Nell'attesa, per altri approfondimenti, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Walking Dead 10x11, puntata che seguito i protagonisti nella preparazione alla battaglia che occuperà gran parte del prossimo episodio.