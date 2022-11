The Walking Dead, l'idea di due star della serie: uno spin-off in stile Marvel!

Insider ha intervistato due star della serie AMC, The Walking Dead, ai quali è stato chiesto di condividere le loro opinioni e le loro idee sui possibili spin-off da realizzare. I due interpreti in questione sono Callan McAuliffe e Teo Rapp-Olsson. La risposta ha stuzzicato la fantasia dei fan sull'ipotesi avanzata nell'intervista.

Nonostante in cantiere ci siano già degli spin-off di The Walking Dead, McAuliffe e Rapp-Olsson hanno proposto un'altra serie costola della saga madre in stile What If... ?, lo show tv animato targato Marvel, che presenta personaggi dell'MCU con linee temporali alternative rispetto a quelle conosciute.



Una serie spin-off di The Walking Dead in stile What If... ? Perché no, secondo Rapp-Olsson ma soprattutto McAuliffe; quest'ultimo ha indicato un episodio con gli alieni all'interno di un'apocalisse zombie come ipotesi di trama, mentre il primo vorrebbe vedere Sebastian, il suo personaggio in The Walking Dead, conoscere Rick e Glenn prima dell'avvento dell'apocalisse.



"Mi piacerebbe che i due personaggi [Sebastian e Rick] s'incrociassero anche solo per un secondo, perché non si sa mai che cosa può essere successo prima di conoscere Sebastian nel Commonwealth" ha dichiarato Rapp-Olsson.

Callan McAuliffe ha spiegato:"Io guarderei un The Walking Dead in stile What If... ? Non so se ci sarà ma nel caso dovesse esserci un altro [spin-off] dovrebbero esserci gli alieni".



Voi cosa ne pensate?