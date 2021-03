The Walking Dead, per IMDb il nuovo episodio è il peggiore di sempre

La storia di The Walking Dead è fatta di molti alti e altrettanti bassi, con questi ultimi che forse hanno però preso il sopravvento nel corso delle ultime stagioni: non sono pochi i fan ad aver notato un calo nella qualità degli episodi da qualche anno a questa parte, come confermano anche i punteggi ben visibili su siti come IMDb.

Il noto sito aggregatore di recensioni è stato infatti tutt'altro che morbido con la serie tratta dall'opera di Robert Kirkman negli ultimi tempi: a dimostrazione di quanto diciamo c'è il giudizio riservato al penultimo episodio di questa decima stagione, nel quale abbiamo visto Carol differenziarsi ulteriormente dalla sua controparte cartacea.

L'episodio numero 22 di questa decima stagione, intitolato Diverged, è infatti ad oggi il peggiore dell'intera storia dello show stando ai punteggi pubblicati su IMDb: l'episodio andato in onda lo scorso 28 marzo negli USA si è infatti guadagnato un decisamente poco entusiasmante 4.5, andando a detronizzare quindi proprio il precedente episodio Splinter, che fino a qualche ora fa conduceva questa classifica tutt'altro che ambita con un modesto 5.2.

Avete visto l'episodio in questione? Pensate davvero che meriti il titolo di peggior episodio di sempre? Diteci la vostra nei commenti! Nel trailer del season finale di The Walking Dead, intanto, abbiamo avuto un assaggio delle origini di Negan.