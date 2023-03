The Walking Dead: prima immagine di Andrew Lincoln nello spin-off Rick & Michonne

Dopo aver visto il primo trailer di Dead City, spostiamo la nostra attenzione su un altro spin-off di The Walking Dead, quello che avrà per protagonista la coppia composta da Rick e Michonne. Proprio in queste ore, infatti, sul profilo ufficiale di Danai Gurira è apparsa una prima foto che ritrae il nostro Andrew Lincoln con il volto insanguinato.

L'ultima volta che abbiamo visto Rick Grimes (Andrew Lincoln) nel finale della serie di The Walking Dead, era lercio, senza scarpe e vestito con una giacca militare della Repubblica Civica. Il "Consegnatario Grimes" era riuscito a fuggire dalla Civic Republic Cull Facility dove era stato messo a lavorare dopo che Jadis (Pollyanna McIntosh) lo aveva scambiato con la CRM, per poi essere ricatturato da un elicottero della CRM sulla sponda del New Jersey del fiume Delaware. Trovare Rick e riportarlo a casa è la missione di Michonne (Danai Gurira), che non vede il marito da quando lo ha visto far saltare un ponte per fermare un'orda di walker più di sei anni prima.

"Avete visto quest'uomo?", così Gurira ha scritto sotto una foto di Lincoln che ha postato su Instagram con l'hashtag "#Richonne". La foto, che potete vedere qui sotto, mostra Rick coperto di sangue e la domanda è quindi spontanea: a chi appartiene quel sangue?

Scott M. Gimple, che è stato showrunner delle stagioni dalla 4 alla 8 di The Walking Dead prima di diventare chief content officer dell'Universo Walking Dead di AMC, dirigerà la serie le cui riprese sono in corso a Carlstadt, nel New Jersey, e ad Atlanta, in Georgia. Secondo Productionlist.com, lo spin-off di The Walking Dead è attualmente in produzione con il titolo provvisorio Summit.

Nello speciale 2022 di The Walking Dead Universe Preview, Gimple ha descritto la serie come una "epica e folle storia d'amore" che riunisce Richonne per la prima volta dall'episodio della stagione 9 di The Walking Dead "What Comes After" andato in onda nel 2018.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma la serie dovrebbe debuttare nel 2024 su AMC.