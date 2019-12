The Walking Dead, quell'immagine raccapricciante pubblicata da Matt Mangum

La decima stagione di The Walking Dead è attualmente ferma fino a febbraio, dopo il midseason finale dello scorso 24 novembre. Nei giorni precedenti l'attore Matt Mangum, il cui personaggio, DJ, era tornato per un breve flashback nell'episodio 10x07, ha pubblicato una foto di scena piuttosto cruda.

Nell'episodio intitolato Open your eyes, Mangum riprendeva il suo ruolo in un flashback ambientato durante gli eventi della stagione 9 e del suo penultimo episodio, The calm before, in cui Siddiq (interpretato da Avi Nash che ha preso con filosofia gli ultimi eventi) era costretto da Dante (Juan Javier Cardenas) ad assistere alla decapitazione da parte di Alpha (Samantha Morton) di diversi personaggi, tra cui Enid (Katelyn Nacon), Tara (Alanna Masterson) e Henry (Matt Lintz).

DJ fu ucciso insieme a Highwaymen Ozzy (Angus Sampson) e Alek (Jason Kirkpatrick) dopo essere stato catturato durante un tentativo di salvataggio. Le loro teste furono attaccate a delle picche, che segnavano un confine appena eretto dai Sussurratori.

Su Instagram Matt Mangum ha pubblicato in una storia la foto di scena del "suo" cadavere decapitato, disteso in una pozza di sangue, che si può vedere in calce all'articolo.

La showrunner di The Walking Dead Angela Kang ha recentemente parlato a Entertainment Weekly di come vengono determinate le morti dei personaggi della serie. "Sai, ci sono state così tante conversazioni al riguardo, perché è davvero difficile decidere chi muore" ha detto, "e quando c'è una morte nello show, a volte è solo legata alla storia, altre volte, come con Andy [Lincoln], è perché c'è un fattore personale. A volte ci sono questioni contrattuali. Amiamo tutti i personaggi, e alcune delle persone che sono su quelle picche, sapevamo dal momento in cui le abbiamo lanciate che ci sarebbero finite."

In attesa della seconda metà della decima stagione, guarda come è cambiato il cast di The Walking Dead in dieci anni.