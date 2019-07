The Walking Dead, ecco la prima immagine ufficiale della stagione 10

La prima foto ufficiale relativa alla decima stagione di The Walking Dead è stata pubblicata online in vista del panel dedicato alla serie al prossimo Comic-Con di San Diego. L’immagine mostra Danai Gurira che brandisce la sua spada in un bosco, affrontando quello che sembra un sussurratore o forse un camminatore.

Alle sue spalle si sta invece sviluppando un incendio. È possibile vedere l’immagine in calce all’articolo.

La produzione della decima stagione di The Walking Dead è iniziata verso la fine di aprile, e sono già stati girati circa la metà degli episodi.

“Una delle cose che faremo in questa stagione sarà continuare a esplorare gli elementi naturali e le loro relazioni con il nostro mondo” ha dichiarato a Entertainment Weekly Angela Kang, showrunner della serie. “E il fuoco è uno di quegli elementi che entrano in gioco facendo svoltare la storia in un modo emozionante.”

Kang non ha voluto rivelare altri dettagli che aiutino a spiegare l’immagine. “Il fuoco è terrificante” si è limitata a dire a proposito dell’incendio, “ma diamo per scontato che abbiamo persone in grado di affrontarlo. Ovviamente ha implicazioni molto diverse in un mondo apocalittico.”

La stagione 10 di The Walking Dead sarà visibile dal prossimo ottobre. Si lavora al ritorno di Lauren Cohan, mentre Michael Cudlitz promette sorprese al Comic-Con di San Diego.