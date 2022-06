The Walking Dead, un'immagine dall'ultima stagione mostra una morte: di chi si tratta?

Nelle ultime ore sul web è stata pubblicata un'immagine tratta direttamente dal set degli ultimi episodi dell'undicesima stagione di The Walking Dead, che chiuderà i battenti per la serie horror entro quest'anno. L'immagine in questione è decisamente suggestiva e mostra un'orda di zombie fiondarsi su qualcosa. Una vittima presumibilmente. Ma chi è?

In un'immagine tratta dal finale dell'ultima stagione di The Walking Dead, un'orda di zombie ha fatto breccia nelle mura del Commonwealth per affondare i denti su... qualcuno. "Non si prospetta nulla di buono per qualche povera anima là fuori", ha scritto il direttore della fotografia Duane Manwiller nel condividere l'immagine in bianco e nero su Instagram, aggiungendo che vedremo "un po' di carneficina di zombie" nei prossimi otto episodi finali.

La seconda parte del finale di stagione in tre parti ha visto Hornsby dare la caccia a Maggie Rhee (Lauren Cohan) e Daryl Dixon (Norman Reedus) con Leah (Lynn Collins), la Mietitrice disprezzata che ha fallito la sua missione di assassinare il leader di Hilltop. La puntata "Atti di Dio" si è conclusa con il lancio di una monetina: Hornsby ha piantato la bandiera del Commonwealth a Oceanside, Hilltop e Alexandria, prendendo il controllo delle comunità alleate per i suoi scopi diabolici, proprio mentre Rosita (Christian Serratos), Eugene (Josh McDermitt) e compagnia mettevano in atto la loro rivolta contro i Milton.

"Le cose continueranno a diventare sempre più intense. Ci saranno delle svolte davvero sorprendenti per il pubblico di spettatori che non se le aspetterà", ha detto la showrunner Angela Kang a Entertainment Weekly a proposito dell'ultima manciata di episodi. "E sarà molto emozionante. Ci stiamo davvero concentrando su molti dei nostri personaggi e ci addentriamo in alcune delle loro storie".

Nella sua ultima intervista, Robert Kirkman ha rivelato perché non rivelerà mai l'origine dell'epidemia zombie. In attesa del gran finale, ecco 10 episodi di The Walking Dead da ripassare.