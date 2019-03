The Walking Dead: in arrivo il penultimo episodio, dalla durata extra

The Walking Dead 9 si sta avvicinando alla conclusione, e mentre i protagonisti potrebbero dover fare i conti con la presenza di un traditore dentro Alexandria, arriva la notizia che la prossima puntata godrà di un minutaggio extra.

La puntata, che sarà la penultima della nona stagione e condurrà direttamente al season finale, è intitolata "La Calma Prima della Tempesta" e vanterà una durata di ben 57 minuti, un'aggiunta succosa rispetto ai consueti 42 minuti.

La sinossi ufficiale della puntata diffusa online, poi, non promette niente di buono, suggerendo che nel corso della puntata le varie comunità riunitesi per la Fiera del Regno troveranno sì un nuovo accordo, ma lo faranno ad un prezzo molto alto.

Secondo i fan più accaniti della serie, che spesso basano le proprie previsioni sul fumetto originale di Robert Kirkman la cui pubblicazione che ha ispirato la serie televisiva, la puntata rappresenterà l'ennesima svolta tragica per i protagonisti, che saranno costretti ad affrontare un terribile avvenimento: la vendetta di Alpha, il leader dei Sussurratori, che per vendicare un torto subito nella serie a fumetti uccideva tantissimi protagonisti infilzandone le teste in alcune picche di legno.

Che la sequenza verrà riproposta anche nell'adattamento televisivo? Come sappiamo, negli anni AMC è stata piuttosto fedele al materiale originale, quindi le paure dei fan potrebbero avversarsi davvero. Per scoprirlo dovremo aspettare ancora qualche giorno.