The Walking Dead: indizi sul destino di Rick Grimes già nella stagione 8

Nei giorni scorsi abbiamo provato a capire come potrebbe avvenire il ritorno di Rick Grimes in The Walking Dead, del quale è previsto l'arrivo di un film che vedrà come protagonista proprio il personaggio di Andrew Lincoln, e nel frattempo i fan hanno scoperto un vecchio indizio in un episodio dell'ottava stagione.

In una puntata ambientata alla discarica, molto tempo prima della rivelazione su Jadis/Anne, è stato infatti avvistato il logo a tre cerchi della CRM (Civil Republic Military), lo stesso impresso sull'elicottero che ha salvato Rick Grimes nel corso della stagione 9. Potete trovare l'immagine in calce (via Reddit).

Ciò significa che, molto probabilmente, Scott Gimple e gli autori di The Walking Dead hanno iniziato a programmare l'uscita del personaggio con largo anticipo, seminando qua e là alcuni indizi sull'organizzazione che a questo punto potrebbe ricoprire un ruolo rilevante nel film con Andrew Licoln (di cui però non è ancora stata rivelata la data di uscita).

Un potenziale nuovo indizio sull'approdo al cinema della serie AMC, dunque, che secondo alcuni potrebbe includere la Michonne di Danai Gurira dopo il recente addio allo show principale. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che il finale di The Walking Dead 10 è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus e debutterà nel corso dell'anno a data da definirsi.