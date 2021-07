The Walking Dead, la fine ha inizio con il nuovo trailer della stagione finale!

La fine è ormai vicina: The Walking Dead sta per giungere finalmente al termine con quest'attesissima undicesima stagione ostacolata da tanti fattori, pandemia compresa, che ne hanno inevitabilmente rallentato il percorso. Ormai, però, manca davvero poco, come testimonia l'uscita del nuovo trailer dello show.

Presentato in occasione del panel dello show al Comic-Con di San Diego, il nuovo trailer ci mostra gran parte dei protagonisti con cui abbiamo legato nel corso di tutti questi anni, da Daryl a Carol, passando ovviamente per Negan, primo a fare la sua comparsa nel filmato che ci guida verso l'epilogo della serie partita nel lontano 2010.

Il tanto atteso finale, che stando alle parole dello showrunner alcune star di The Walking Dead conoscono già, sarà diviso in tre parti e sbarcherà sui nostri lidi il prossimo 23 agosto, mentre negli Stati Uniti debutterà il 15 agosto su AMC+ e il 22 agosto su AMC.

L'hype, insomma, non potrebbe essere più alto: quali sono le vostre aspettative per questo gran finale? Vi è piaciuta l'evoluzione della serie nel corso di questi anni o fate parte dei fan che si ritengono delusi? Fatecelo sapere nei commenti! Greg Nicotero, intanto, ha ammesso le sue difficoltà nel dire addio ai protagonisti di The Walking Dead.