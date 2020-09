The Walking Dead, ecco alcuni insospettabili easter egg della serie AMC

Nel corso delle sue 10 stagioni The Walking Dead ci ha abituato agli easter egg. Molti sono stati sapientemente inseriti come riferimento ai fumetti di Robert Kirkman altri invece, richiamano in maniera più o meno esplicita a scene passate della serie o ad altre produzioni piuttosto famose.

Ad esempio, uno degli easter egg più famosi e intelligenti ha a che fare con un sacchetto di droga blu appartenuto a Merle nella prima stagione che i fan hanno immediatamente collegato alla Blue Meth di Heisenberg. Addirittura da questo simpatico espediente, è nata la stramba teoria secondo cui l'apocalisse zombie di The Walking Dead sarebbe dipesa dal massiccio abuso di droghe di Walter White e che dunque in un certo qual senso, questa serie sarebbe il proseguimento ideale di Breaking Bad anch'essa prodotta da AMC.

Un altro particolare che non sarà passato inosservato agli spettatori più attenti è il decadimento serie per serie del logo di The Walking Dead che non sarebbe altro che un riferimento al disfacimento del mondo nel corso degli episodi.

Infine molti non avranno notato che la canzone che appare durante il pilot di The Walking Dead è la stessa che viene suonata durante il salvataggio in extremis di Rick Grimes nella nona stagione. Si tratta del brano "Space Junk" di Wang Chung che è utilizzata per rendere omaggio allo status quasi immortale di Rick nel franchise e per rappresentare l'infinita speranza che ha per un futuro migliore.

Intanto propria nelle scorse ore è stato ufficializzato che The Walking Dead 11 sarà la stagione conclusiva della serie e che tale scelta dipende dalla volontà di non proseguire The Walking Dead alla cieca ma, di darle una degna conclusione ispirata ai celebri fumetti di Kirkman.