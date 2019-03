The Walking Dead: l'inverno è arrivato nelle foto del finale della nona stagione

Dopo l’arrivo dei primi fiocchi di neve durante la conclusione dell’ultima puntata, ecco finalmente arrivare la prima vera nevicata nello zombie serial. Per lo show la tempesta di neve e di gelo che farà breccia nel finale di stagione rappresenterà il primo vero cambiamento climatico mostrato dopo la messa in onda di ben nove stagioni.

Non siamo in un racconto del Trono di Spade, eppure anche in The Walking Dead il freddo è ormai alle porte e i protagonisti dovranno affrontare temperature finora mai percepite nel corso della narrazione. Lo stesso titolo dell’episodio, “The Storm”, ci promette una sferzata di gelo che andrà ad accompagnare la trama successiva alle tragiche scomparse di ben dieci personaggi dello show. Troverete l’elenco di queste morti riportato nella giornata di ieri al seguente indirizzo.

Sarà interessante capire se il tentativo di Alpha (Samantha Morton) di segnare definitivamente una sorta di “tregua” verrà rispettata dalle comunità o se queste cercheranno vendetta dopo l’orribile epilogo in “The Calm Before”. Dalle immagini promozionali che trovate in calce alla notizia possiamo vedere inoltre Negan (Jeffrey Dean Morgan) fuori dalla cella, sebbene ad un polso abbia le manette. Chi ha letto i fumetti sa bene qual è stato il risvolto di questo personaggio con l’avvento dei Sussurratori e i fan dell’opera creata da Robert Kirkman si chiedono a questo punto se anche la controparte televisiva seguirà questo destino. Trovandoci, tuttavia, di fronte ad una narrazione destinata ad un contenitore diverso non dovrebbe stupire più di tanto un probabile cambiamento nel futuro di Negan dalle azioni per lui scritte da Kirkman nel fumetto.

Norman Reedus, l’interprete di Daryl Dixon, a proposito dell’ultima puntata della nona stagione di The Walking Dead ha così affermato:

“L’ultimo episodio ha una visione che non abbiamo mai visto prima. È un look nuovo di zecca per lo show, è semplicemente fenomenale”.

Sebbene Robert Kirkman abbia in più occasioni sperimentato il racconto degli eventi in periodi ambientati durante la stagione invernale, per lo show trasmesso su AMC questo rappresenta certamente una novità dopo gli evidenti limiti di budget che comportano le riprese con la neve.