The Walking Dead, IronE Singleton confessa: 'Pensavo avrebbero ucciso subito T-Dog'

IronE Singleton, interprete di Theodore "T-Dog" Douglas nelle prime tre stagioni di The Walking Dead, ricorda di aver firmato il contratto per recitare nello show con la consapevolezza che il suo personaggio sarebbe stato ucciso dopo due o al massimo tre episodi, come ha confessato in un recente podcast.

Singleton pensava che T-Dog venisse ucciso nel quarto episodio della prima stagione, "Vatos": "Si è trasformato in qualcosa che non avrei potuto immaginare. In quel episodio c'era tanto dramma, tanta azione, molti zombie e combattimenti e ricordo di aver pensato 'ok, questa è la fine per T-Dog'. Quando ho superato quel episodio, ero abbastanza fiducioso di poter continuare. Poi siamo arrivati all'episodio al CDC e controllavo forsennatamente se c'era T-Dog nell'episodio. Quando ho superato anche questo, ero incredulo e pensavo 'oh mio, significa che sarà nella seconda stagione', anche se temevo mi uccidessero off-screen tra la prima e la seconda stagione".



T-Dog è infine sopravvissuto fino al quarto episodio della terza stagione di The Walking Dead, intitolato "Killer Within", dove perde la vita salvando Carol dagli zombie. A voi piaceva come personaggio? Anche voi eravate convinti dovesse morire nella prima stagione? Diteci la vostra nei commenti.



