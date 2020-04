The Walking Dead, IronE Singleton parla delle traumatiche morti di Glenn e Carl

Intervenuto recentemente al podacast Talk Dead to Me, l'attore IronE Singleton ha raccontato alcuni retroscena legati alla sua esperienza in The Walking Dead. Ha confessato, tra le altre cose, di aver creduto che il suo personaggio sarebbe stato ucciso presto, quando invece è sopravvissuto fino alla terza stagione.

Ha raccontato poi che è stato "tremendo" veder uscire di scena i personaggi interpretati da Steven Yeun e Chandler Riggs. Glenn (Yeun) viene ucciso da Negan nell'episodio intitolato The Day Will Come When You Won't Be, premiere della stagione 7, mentre Carl (Riggs), il figlio di Rick Grimes, si toglie la vita una stagione dopo, per evitare di soccombere al morso di un Camminatore.

"In realtà è stato tremendo quando Yeun, Steven, insomma quando è morto. E poi Chandler" ha ricordato IronE Singleton. Se per lui è stato traumatico, d'altro canto, abbiamo da poco scoperto che c'è anche un episodio che ha disgustato Juan Pareja.

Singleton ha poi raccontato del rapporto che si è venuto a creare con Michael Cudlitz. "Non ho mai nemmeno lavorato con lui, ma frequentando insieme le convention io e Michael ci siamo avvicinati e uniti. Quindi è una delle poche altre persone [...] con cui ho stretto rapporti solo attraverso le connessioni di The Walking Dead. È davvero un bravo ragazzo, adoro Cudlitz."

Per quanto riguarda la decima stagione di The Walking Dead, Singleton ammette di essere rimasto indietro. "Ma la vedrò sicuramente" ha messo subito in chiaro. "E Angela Kang, sono così felice per Angela! La gente dice: Oh mio Dio, devi proprio vedere cosa ha fatto Angela con lo show. Sono così felice che abbia avuto questa opportunità. Ho ancora persone a cui sono molto legato nello show, e adoro la serie. Per me è ancora il miglior dramma in televisione."