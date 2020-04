The Walking Dead, Jadis non si aspetta di rientrare nella serie

Pollyanna McIntosh ha interpretato Jadis / Anne dalla settima alla nona stagione di The Walking Dead, e tornerà nei panni del suo personaggio nel film su Rick Grimes (Andrew Lincoln). Nonostante questo, l'attrice non crede che tornerà a recitare nelle prossime stagioni della serie.

In The Walking Dead Jadis (vero nome Anne) è stata vista per l'ultima volta nell'episodio della stagione 9 intitolato What Comes After, a bordo dell'elicottero della Civic Republic Military che ha tratto in salvo Rick Grimes dopo l'esplosione di un ponte. Successivamente, il teaser trailer del film (ancora senza titolo, ma di cui iniziano a emergere nuovi dettagli) di The Walking Dead ha rivelato che Rick e Anne sono stati trasportati a Filadelfia.

"Dov'è? Quando tornerà?" ha scritto Pollyanna McIntosh in una sessione di Q&A su Instagram. "È da qualche altra parte. La rivedremo di nuovo a questo punto, giusto? Dobbiamo vederla di nuovo. Significa che tornerà nello show? Non lo so. Credo di no, ma non lo so."

Scott Gimple, ex showrunner e oggi chief content officer di The Walking Dead, sta perfezionando la sceneggiatura del film scritta con Robert Kirkman, e qualche tempo fa aveva confermato che Jadis sarebbe passata sul versante cinematografico del franchise, annunciando anche che su Rick Grimes "c'è ancora molto da raccontare".

La decima stagione di The Walking Dead è stata interrotta prima del finale, che non è stato completato a causa della pandemia del coronavirus e della quarantena che ha fermato anche le produzioni cinematografiche e televisive. Greg Nicotero ha recentemente fatto il punto della situazione sul finale.