The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan ammette: 'non so come finisce la serie'

Jeffrey Dean Morgan è uno dei protagonisti assoluti della serie AMC The Walking Dead, tuttavia l’attore ha rivelato di non sapere come si concluderà la sua undicesima e ultima stagione.

Un anno fa AMC Networks ha annunciato che la serie sugli zombie si sarebbe concluso dopo 24 episodi della Stagione 11, distribuiti fino alla fine del 2022.

Mentre The Walking Dead si avvicina alla fine della Stagione 11A - Parte 1, per continuare con Stagione 11B e 11C il prossimo anno, l'attore interprete di Negan ha spiegato che non sa dove sta andando la storia o come andrà a finire.



"È l'ultima stagione, e quindi sai, stiamo cercando di concludere un programma di 11 anni che è stato uno spettacolo così iconico per così tanto tempo. Non so quanto sia un compito facile per i nostri scrittori e le persone ben al di sopra del mio grado", ha detto Morgan al The Rich Eisen Show.

"Non so dove stanno andando, e tutto è una specie di sorpresa per me, ogni sceneggiatura è qualcosa di nuovo. Quindi vedremo. Spero che Negan sopravviva e continui la sua strada verso la redenzione", ha aggiunto Morgan, "ma ho la sensazione che non sarà così facile".



Le riprese dell’undicesima stagione sono in corso e dovrebbero concludersi a marzo 2022.

Alla domanda se sa come finisce lo spettacolo, Morgan ha detto: "No, non lo so. Dicono di sapere, lo showrunner e gli sceneggiatori, dicono di sapere. Ma io non ne ho idea. Ho chiesto, ma non me lo dicono."



Alla fine di luglio, la showrunner Angela Kang ha detto che il finale della serie è stato pianificato ma non scritto al momento.

Le star Khary Payton, che interpreta Ezekiel, ed Eleanor Matsuura, che interpreta Yumiko, in seguito hanno detto a ComicBook di sapere come finisce la storia.



Secondo Morgan, il team creativo dello show all'inizio "non aveva idea" che la stagione 11 sarebbe stata l'ultima:



"La notizia, quando l'abbiamo ricevuta nel bel mezzo della pandemia, è stata una completa sorpresa, non solo per me e il resto degli attori, ma per tutti coloro che sono coinvolti nello spettacolo. Scott Gimple e Angela Kang non ne avevo idea", ha detto a Collider all'inizio di quest'anno.

"È arrivata dal nulla, penso che avessero pianificato tutta la stagione 11, dove sarebbero andati, e all'improvviso è diventato, 'Dobbiamo anche chiudere la storia, in un certo senso.’ Ha colto tutti di sorpresa".



Morgan si è detto orgoglioso del cameo di suo figlio in The Walking Dead 11 e ha rivelato che uno spin-off di The Walking Dead dedicato a Negan potrebbe arrivare prima o poi.