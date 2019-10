The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan ammette che il suo personaggio era monodimensionale

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della terza puntata di The Walking Dead 10, uno dei protagonisti dell'episodio è stato Negan, ex capo dei Savior, che secondo quanto rivelato dall'interprete Jeffrey Dean Morgan è un personaggio completamente diverso da quello introdotto durante la sesta stagione.

Ecco le parole dell'attore durante il Walker Stalker Con di Atlanta: "Penso che il Negan che abbiamo conosciuto durante i primi due anni fosse molto monodimensionale. Dopo averlo visto uscire dal camper non abbiamo scoperto nulla di nuovo su di lui per i primi due o tre anni. È stato molto difficile, perché mi sembra di aver ripetuto per due anni le parole che ho pronunciato appena uscito dal veicolo, senza mai cambiare. Credo che grazie all'introduzione di Judith, e alla loro amicizia, possiamo vedere un nuovo lato del suo carattere".

L'interprete dell'ex rivale di Rick Grimes è inoltre al lavoro dal 2016 per cercare di portare su grande schermo la storia di Negan, il cui passato è ancora avvolto nel mistero, nonostante le brevi confessioni fatte al suo carceriere Padre Gabriel. Le puntate della serie ispirata al fumetto omonimo scritto da Robert Kirkman sono entrate nel vivo della lotta tra i sopravvissuti guidati da Carol, Michonne e Daryl e i Whisperer guidati da Alpha, come potete vedere nel promo della quarta puntata di The Walking Dead 10.