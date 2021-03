The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan anticipa uno spin-off su Negan?

Nel corso di una recente intervista con Jimmy Kimmel, l'attore Jeffrey Dean Morgan ha condiviso nuove informazioni su 'Here's Negan', l'attesissimo episodio di The Walking Dead interamente dedicato al celebre personaggio.

Parlando del futuro della serie e dell'episodio dedicato a Negan, Morgan ha dichiarato che "ci sono state alcune discussioni" su uno spinoff di Negan dopo la fine della serie, affermando anche che "sicuramente ci sono tante cose da poter raccontare sul personaggio." Inoltre, l'attore ha svelato che per il cast di The Walking Dead è stata "una sorpresa" scoprire che la serie sarebbe finita con l'undicesima stagione.

L'episodio dedicato a Negan sarà il 22esimo di The Walking Dead Stagione 10, e la sinossi recita: "Carol (Melissa McBride) porta Negan (Jeffrey Dean Morgan) a fare un viaggio, sperando di ridurre al minimo la tensione sempre più crescente. Negan riflette sugli eventi che lo hanno portato a questo punto e arriva ad una conclusione sul suo futuro. Diretto da Laura Belsey e scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick."

