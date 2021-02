The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan: 'Ci sono buone chance per uno spin-off su Negan'

Jeffrey Dean Morgan ritiene che ci possano essere "molte" possibilità per uno spin-off totalmente dedicato al personaggio di Negan dopo che The Walking Dead avrà ufficialmente concluso la sua corsa con l'undicesima e ultima stagione nel 2022.

Intanto nella stagione 10 potremo assistere ad un episodio interamente dedicato all'ex villain, intitolato "Ecco Negan". Nel corso di questa puntata che andrà in onda il prossimo 4 aprile, potremo scoprire la genesi della sua storia ed incontrare la vera Lucille che sarà interpretata da Hilarie Burton, quella che nella realtà è la moglie di Jeffrey Dean Morgan.

Alla domanda su Twitter se uno spin-off di Negan sia una possibilità remota o se possa prima o poi realizzarsi, l''attore dopo aver twittato che i 30 episodi finali di Walking Dead saranno davvero speciali, ha detto: "Penso che ci siano molte possibilità. Vedremo come andranno le cose".

Quando la showrunner Angela Kang ha confermato che un prequel incentrato su Negan sarebbe andato in onda come parte della stagione 10 estesa, Morgan aveva già rivelato che avrebbe amato poter prendere parte ad uno spin-off su un grande personaggio con molte storie da raccontare. Insomma, l'attore sembra essere aperto a questa possibilità, bisogna capire quali saranno ora le volontà dei produttori.

In attesa di scoprire come andranno le cose, gustatevi queste nuove immagini provenienti dagli episodi bonus di The Walking Dead.