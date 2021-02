The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: 'Gli episodi restanti saranno davvero speciali'

L'undicesima stagione sarà anche l'ultima per The Walking Dead, una delle serie tv più popolari dell'ultimo decennio. Ma, promette Jeffrey Dean Morgan, amerete gli episodi che vedrete da ora in avanti.

Per quanto di contenuti relativi all'Universo di The Walking Dead ne avremo davvero a bizzeffe, tra serie tv spin-off già annunciate e i film su Rick Grimes, la prossima conclusione della serie principale lascia sicuramente un sapore dolceamaro in bocca agli appassionati della serie, come anche ai membri del cast che hanno lavorato per anni alla sua realizzazione.

Per questo, l'interprete di Negan Jeffrey Dean Morgan risponde così alla domanda di un fan su Twitter.

"Qual è la cosa migliore dello show per te?" gli viene chiesto.

"Parecchie cose, penso. Ma vi dirò... Sapere che finirà? È dura per tutti quelli che sono stati parte dello show per un certo tempo. È davvero una seconda famiglia, e sarà difficile realizzare la cosa. Ma sono stato davvero fortunato ad avere avuto questa opportunità" risponde con un pizzico di malinconia l'attore.

Ma poi fa presto ad aggiungere: "E i prossimi 30 episodi saranno davvero speciali".

E se lo dice Negan noi ci vogliamo credere, soprattutto perché manca poco all'arrivo dell'episodio Here's Negan, dedicato proprio al passato dei personaggi interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton.