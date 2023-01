The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan è ancora infastidito da QUELLA scena di Negan

Jeffrey Dean Morgan è tornato a parlare di uno dei personaggi più celebri della sua carriera, ovvero il Negan di The Walking Dead. Ora che una nuova serie spin-off con lui come protagonista è in arrivo, l'attore ne ha approfittato per scegliere quello che secondo lui è il momento fondamentale che definisce il personaggio, il più scioccante.

Nel corso di un'intervista concessa a Slash Film, Morgan ha parlato anche dell'attesissimo spin-off intitolato The Walking Dead: Dead City. Ha raccontato che i fan arrabbiati e sconcertati continuano a rivolgersi a lui per quella che lui definisce una scena che ha cambiato la sua vita. La scena in questione è uno dei momenti più scioccanti della storia della televisione, in cui Negan usa la sua mazza da baseball chiodata, che chiama sentimentalmente Lucille come la sua defunta moglie, per spaccare la testa al marito di Maggie, Glenn Rhee.

"Quell'unica scena ha cambiato la mia vita letteralmente in tanti modi, e ancora mi prendono per il culo per questo. Cammino per quelle strade e le persone che ci sono mi ricordano ogni giorno che Glenn era il loro personaggio preferito".

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan riprenderanno ovviamente i loro ruoli quando The Walking Dead si dirigerà verso una Manhattan post-apocalittica. Per quanto riguarda la sempre complessa relazione tra Maggie e Negan, lo showrunner di Dead City Eli Jorné promette un'immersione più profonda che mai nelle dinamiche che rendono i personaggi di Cohan e Morgan una squadra così strana e affascinante. "Qui, possiamo davvero andare in profondità in termini di Maggie e Negan e di quello che è successo tra di loro", ha detto Jorné durante il panel di Tuesday Walking Dead.

"Walking Dead era una serie corale. Era un cast di migliaia di persone. Questo show è molto incentrato su Maggie e Negan. Non ci sono una tonnellata di personaggi, quindi riusciremo a raccontare le loro storie in profondità".

Terminata la serie principale, potete leggere la nostra recensione di The Walking Dead 11. Scoprite anche la nuova trama di Dead City.