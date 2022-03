The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan:'Isle of the Dead reinventerà l'universo dello show'

Lo spin-off di The Walking Dead, Isle of the Dead, 'reinventerà il mondo di The Walking Dead come lo conosciamo' secondo quanto ha dichiarato Jeffrey Dean Morgan, che sarà uno dei protagonisti nel ruolo di Negan, insieme a Lauren Cohan nei panni di Maggie. L'attore ha parlato del progetto e di come influenzerà la serie madre.

Nel frattempo cerchiamo di capire quali conseguenze potrebbe avere l'ultimo cliffhanger di The Walking Dead. Nello spin-off, Isle of the Dead, Maggie e Negan viaggiano insieme in una Manhattan post-apocalittica un 'mondo invisibile e folle dell'universo di The Walking Dead' secondo il produttore esecutivo Scott Gimple. Morgan e Cohan figurano anche come produttori esecutivi dello show, creato dallo showrunner Eli Jorné per AMC Studios.



"Lauren [Cohan] ed io siamo incredibilmente elettrizzati. La storia è fantastica" ha scritto Morgan su Twitter "Reinventerà il mondo di The Walking Dead come lo conosciamo... Non vedo l'ora che tutti voi viviate sull'Isola dei Morti con noi".



I rivali Negan e Maggie stabiliscono una fragile tregua nell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, lavorando insieme per salvare Alessandria che sta morendo di fame. Dopo che il loro viaggio si conclude, Isle of the Dead 'condurrà questi personaggi ai loro limiti con il mondo e l'un l'altro'.



"Sono felice che il viaggio di Negan e Maggie continui. È stata una tale avventura viaggiare nei panni di Negan, sono oltremodo entusiasta di continuare il suo percorso a New York City con Lauren. I Camminatori in un ambiente urbano è sempre stata un'immagine così interessante, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà, la più grande città del mondo? Lo sfondo è fantastico ma la storia che Eli Jorné ha inventato è anche meglio". Il finale della serie andrà in onda entro la fine del 2022.



Scoprite il poster di Isle of the Dog, il poster del nuovo spin-off di The Walking Dead.