The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan lascerà la serie? Proviamo a fare chiarezza

Pur non avendo ancora notizie certe sulla messa in onda del finale di stagione di The Walking Dead 10, già si parla insistentemente della prossima stagione. Voci ancora da confermare suggeriscono che Jeffrey Dean Morgan potrebbe abbandonare la serie per i molti altri impegni lavorativi.

Alcuni giorni fa si è diffusa l'ipotesi secondo cui Morgan sarebbe in trattativa per The Boys 3, voce confermata poi da Eric Kripke, co-creatore e showrunner della serie, con cui l'interprete di Negan aveva già collaborato sul set di Supernatural.

In passato, si riteneva anche che Morgan potesse riprendere il suo ruolo di padre di Bruce, Thomas Wayne, ricoperto in Batman V Superman: Dawn of Justice nel prossimo film su Flash. Se ciò fosse stato confermato, Morgan avrebbe interpretato una versione alternativa di Thomas che diventa lui stesso il Cavaliere Oscuro dopo la violenta uccisione di suo figlio ma, Umberto Gonzalez ha negato queste voci.

Il ruolo di Batman in The Flash sarà quindi del solo Michael Keaton, ciò apre nuove speranze per la permanenza di Jeffrey Dean Morgan in The Walking Dead. Sicuramente l'attore resterà almeno per buona parte dell'undicesima stagione, e potrebbe decidere di abbandonare la serie in corso, solo se le trattative che l'attore sta svolgendo per altre produzioni dovessero andare completamente in porto.