The Walking Dead: per Jeffrey Dean Morgan Negan può essere d'aiuto contro i Sussurratori

Il quarto episodio della decima stagione di The Walking Dead ha messo Negan sotto una luce parzialmente nuova, al punto che diversi fan hanno deciso di perdonarlo nonostante i crimini commessi in passato. In un video del dietro le quinte, Jeffrey Dean Morgan ha voluto parlare proprio delle conseguenze delle azioni del suo personaggio.

Nel corso dell'episodio, di fronte a un clima di tensione e paranoia crescenti, Negan si è schierato dalla parte di Lydia (Cassady McClincy), per proteggerla dagli abitanti di Alexandria. La situazione precipita quando Negan uccide accidentalmente Margo (Jerri Tubbs), evento che lo costringe alla fuga.

"Penso che a Negan piacciano le persone sfavorite e non gli piacciono i bulli. Nel caso di Lydia, Negan sente che deve fare un passo avanti e intervenire per salvarla", ha dichiarato Morgan. "Sta rovinando la sua facciata da cattivo, no? Ma a volte succede qualcosa di orribile e un sacco di persone reagiscono male".

I Sussurratori stanno sconvolgendo l'equilibrio precario delle varie comunità e "Negan è furbo abbastanza per capire che la tensione è cresciuta a mille e che se la prenderanno con lui". Eppure, in questa situazione così caotica potrebbe esserci lo spazio per una riabilitazione del personaggio, che potrebbe anche avere un ruolo importante contro il gruppo capeggiato da Alpha (Samantha Morton). "Penso che se c'è qualcuno che può farsi avanti e aiutare, questi è Negan", spiega Morgan.

"Il gruppo sarà aperto a una simile possibilità? Onestamente non so cosa abbiano in mente Angela Kang e Scott Gimple, ma mi piacerebbe vedergli avere una possibilità con il gruppo. Io gliela darei".

A inizio mese, Morgan è convolato a nozze con Hilarie Burton, con quest'ultima che ha dichiarato di sentirsi "fortunata" ad averlo incontrato.



Il quinto episodio di The Walking Dead andrà in onda il 3 novembre su AMC, che ha pubblicato un promo con Daryl e Connie.