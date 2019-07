The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan e Norman Reedus salutano Danai Gurira

La decima stagione di The Walking Dead sarà l'ultima che vedrà la presenza di Michonne, il personaggio interpretato da Danai Gurira. I colleghi dell'attrice, Jeffrey Dean Morgan e Norman Reedus, la salutano così.

"Le tue parole mi stavano facendo piangere. Credo che quello che ha detto ieri Danai fosse davvero bello" confessa Jeffrey Dean Morgan alla collega durante l'intervista con EW! "Ci mancherai tantissimo. Ti vogliamo bene".

"Anche a me mancherete tutti" risponde Danai "Ma questo show è fantastico, e andrà avanti, e la storia della 'famiglia di TWD per sempre' non finirà qui, quindi non vi azzardate a cancellare il mio numero, eh!"

Al comitato di commiato si aggiunge Reedus, uno dei membri originali del cast, che vede così andar via un'altro dei suoi colleghi di lunga data.

"La sua prima scena è stata quella della prigione come e Andy, e entrambi eravamo 'Oh, questa qui è una che spacca!', così, fin dall'inizio" racconta l'interprete di Daryl "Ha saputo essere graziosa, elegante, feroce, una leader. Ha anche una personalità e una professionalità contagiose: è sempre preparatissima, è davvero una gioia lavorare con lei. Se sei in una scena con Danai, sai che sarà incredibile. È come ha detto Jeff, ci mancherà davvero. È sicuramente una delle più grandi".



Nonostante l'imminente addio di Gurira alla serie, sembra che non ci sia ancora di che disperarsi, poiché, stando ai rumor dal set, Michonne potrebbe comparire ancora in parecchi degli episodi della decima stagione.

La season premiere della prossima stagione di The Walking Dead è stata fissata per il 6 ottobre 2019.