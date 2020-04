The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan paragona il Coronavirus alla Stagione 2

Negan sa bene come gestire le situazioni di emergenza: imbracciando la sua fedele mazza da Baseball e avventandosi sul malcapitato di turno. Anche se il personaggio si è decisamente trasformato nelle ultime stagioni di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan vorrebbe far capire chi comanda al Coronavirus.

Nella stessa intervista in cui ha rivelato un dettaglio sui capelli di Negan, sempre impeccabili nonostante l'apocalisse zombie, l'attore si è ritrovato di fronte ad una domanda ben precisa, postagli dal presentatore del The Rich Eisen Show: "Stai utilizzando le tue conoscenze di sopravvivenza legate a The Walking Dead?".

"Vorrei sfondare di mazzate il virus, ma purtroppo questa dannata cosa non è neanche visibile", ha dichiarato Morgan. Suona davvero come qualcosa che direbbe Negan, e saremmo tutti lieti di lasciargli carta bianca per questa volta.

Ha poi paragonato la quarantena che stiamo vivendo ad un particolare periodo di The Walking Dead, ripreso dalla seconda stagione: "Credo che per questa situazione, per chi ha familiarità con la serie... c'era un personaggio tempo fa chiamato Hershel, che viveva in una fattoria e aveva posto in isolamento la famiglia in questa fattoria. Ed è un po' su questo personaggio che mi sono basato per vivere in questo periodo. Siamo davvero in quarantena dentro ad una fattoria, amico".

In effetti Hershel aveva davvero deciso di mettersi in isolamento insieme alle figlie quando la situazione relativa agli zombie iniziò a diventare critica. Morgan ha deciso di creare un suo talk show ispirato a TWD, nel quale parlerà della situazione attuale e allieterà i suoi fan online.