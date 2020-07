The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan parla dei nuovi episodi annunciati a sorpresa

Con una mossa a sorpresa, AMC ha annunciato nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead 10 e ora l'interprete di Negan si pronuncia sulla questione.

Il season finale che tutti aspettavamo non sarà quindi un vero e proprio finale, dato che la decima stagione potrà contare su altri sei episodi, trasmessi verosimilmente durante i primi mesi del 2021. Ciò spingerà ulteriormente in avanti l'undicesima stagione, ma rimane il fatto che queste misteriose nuove puntate dovranno essere girate:

"Credo che nessuno sappia ancora bene come faremo, penso che sia in corso una discussione a riguardo, ma scommetto che siamo tutti super pronti per tornare a lavoro, ca**o", ha rivelato Jeffrey Dean Morgan a ComicBook.com.

A confermare il suo entusiasmo è arrivato anche Khary Payton (Re Ezekiel): "Siamo tutti in trepidazione, non vediamo l'ora di tornare a lavoro. È solo una questione di sicurezza." Gli attori sarebbero quindi pronti a riprendere i ruoli, e possiamo ipotizzare che se le nuove puntate sono state annunciate significa che i produttori hanno fatto i loro conti e che le riprese non dovrebbero essere troppo lontane, anche considerando che molte produzioni stanno tornando in funzione.

È stato poi rivelato il ritorno di vecchie conoscenze di TWD ed è probabile che gli autori abbiano in serbo qualcosa di interessante, che possa riportare l'attenzione sulla serie dopo il ritardo dovuto alla pandemia.