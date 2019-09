The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan parla delle prossime sfide del suo personaggio

Uno dei personaggi meglio riusciti del fumetto di Robert Kirkman e della serie TV prodotta da AMC è sicuramente Negan. L'attore Jeffrey Dean Morgan, dopo aver dichiarato il suo attaccamento a The Walking Dead, ha voluto rivelare qualcosa in più sulla psiche dell'ex leader dei Saviors.

Dopo la sua sconfitta per mano di Rick, Negan ha passato la maggior parte delle sue scene in una prigione. Per questo l'attore è entusiasta per la nuova stagione, che lo vede di nuovo libero, come afferma al giornalista di Comicbook.com durante l'evento per la premiere di The Walking Dead: "Sono veramente entusiasta per questo nuovo anno. Quello precedente è stato molto più lungo del previsto. Davvero, di tutti e 16 episodi solo in uno non sono stato rinchiuso in quella cella, quindi non vedevo l'ora di uscire e allungare di nuovo le gambe. Ma è stato comunque interessante vedere come ho approfondito Negan in questo anno, l'ho reso un personaggio molto più completo. L'abbiamo visto sconfitto, ad un certo punto voleva morire, ma poi ha iniziato a legarsi a Judith, ed è emerso un suo nuovo lato, e penso che agli occhi di molti ha iniziato il suo processo di redenzione".

