The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan è pronto per la stagione finale: '13 mesi di lavoro'

La storia di Negan ha appassionato i fan di The Walking Dead per molte stagioni e di sicuro arriverà una svolta anche per lui nel finale della serie. Jeffrey Dean Morgan è pronto a dare il meglio in vista delle nuove puntate.

Avremo modo di rivederlo anche negli episodi bonus che andranno in onda nel 2021, in lavorazione in questo momento, ma a quanto pare Morgan ha già la testa sulle nuove sceneggiature che lo accompagneranno nei prossimi mesi. Lo scopriamo grazie al regalo di Natale del figlio, una cover personalizzata a tema zombie pronta ad accogliere lo script:

"Un regalo di Natale, donatomi da Gusy Dean. Un raccoglitore per la sceneggiatura. Il mio regalo più bello è anche il più dolceamaro. Lo userò tutti i giorni per i prossimi 13 mesi, e non darò niente per scontato. Grazie, ragazzo... e grazie a AMC The Walking Dead. Sono pronto per tornare a lavoro! ".

La domanda più ovvia che salta alla mente è: quelle pagine conterranno anche la morte di Negan? Oppure il villain redento di Jeffrey Dean Morgan riuscirà a sopravvivere alle ultime puntate? Sicuramente dovrà fare i conti con il ritorno di Maggie, di certo poco contenta di ritrovare l'assassino del marito a piede libero. Se i due riusciranno a risolvere le divergenze potrebbero riuscire a collaborare e ad affrontare le nuove minacce insieme al resto del gruppo, per poi ritornare nei film dedicati a Rick Grimes.

Scopriremo il destino dei sopravvissuti alla fine del 2021 e, dopo la consueta pausa di metà stagione, nei primi mesi del 2022.