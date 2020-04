The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan rivela un curioso dettaglio sul look di Negan

Recentemente ospite via streaming del Rich Eisen Show, l'amatissimo Jeffrey Dean Morgan ha svelato un curioso dettaglio relativo al look del suo Negan in The Walking Dead della AMC, per la precisione dell'aspetto del villain-alleato nel corso della nona stagione e poi nel passaggio alla decima, che è quella attuale.

Come ricorderete, in The Walking Dead 9 Negan era finito in carcere ad Alessandria dopo la sconfitta subita da Rick e sai suoi Sopravvissuti. L'inizio della stagione prendeva piede 18 mesi dopo la sua cattura e relativa prigionia, e infatti lo vedevamo molto più barbuto del solito e decisamente più trasandato nel look. Poi c'è stato l'addio di Rick e il salto temporale di sei anni, che hanno concesso a Negan un taglio e una rasatura più oridinati.



Ed è qui che che c'è il curioso dettaglio, dato che Jeffrey Dean Morgan ha rivelato di essersi tagliato i capelli "con un coltello affilatissimo". Promuovendo il suo nuovo talk show Friday Night in With the Morgans, l'attore ammette la cosa, spiegando anche che i produttori non erano esattamente elettrizzati dalla cosa:



"Negan è tutto incentrato su di un ego smisurato e, mia ipotesi personale, è abituato a un taglio di capelli a settimana. Ecco quanto sono pazzo: ho deciso di darmi una rasatina da solo, una rasatina alla Negan, utilizzando un coltello decisamente affilato. Quindi, che ci crediate o no, mi sono tagliato i capelli per lo show utilizzando solo quel coltello. Dovevo provare".



E continua: "Non sono un attore di metodo, ma sapevo che qualcuno avrebbe chiesto il perché di quel taglio trasandato. Nella stagione in cui ero in prigione, ho deciso allora di provare a capire se fosse possibile rasarsi con un solo coltello, alla vecchia maniera. E sì, è possibile. Mi sono tagliato un paio di volte, ma è fattibile. I produttori non erano però esattamente elettrizzati dalla cosa".



Vi lasciamo alla recensione di The Walking Dead 10x15 e ai migliori momenti della serie AMC. Vi ricordiamo inoltre che il season finale della decima stagione andrà in onda come evento televisivo nei prossimi mesi, a data da destinarsi.