The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan e la scena con Alpha 'È stata una cosa alla Negan'

Irriverente, subdolo ma a volte anche sensibile. Negan di The Walking Dead è uno dei personaggi più eclettici dello show e il suo interprete, Jeffrey Dean Morgan, ha spiegato cosa si cela dietro il particolare gesto che ha compiuto nei confronti di Alpha.

Il dodicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, andato in onda lo scorso 15 marzo, si è concluso con uno dei cliffhanger più inaspettati - vi ricordiamo che saranno presenti spoiler all'interno dell'articolo - della serie di AMC: la morte di Alpha (Samantha Morton) avvenuta per mano di Negan.

Dopo aver tagliato la gola a quella che oramai è da considerare a tutti gli effetti l'ex leader de I Sussurratori, il personaggio interpretato da Morgan si è lasciato andare a un gesto che ha scatenato la curiosità di molti fan, ovvero ha baciato la donna mentre era in agonia. Cosa significava quel gesto?

A spiegare le motivazioni dietro quella scena ci ha pensato lo stesso attore durante un intervento a Talking Dead:

"Ho pensato che morire con la gola tagliata era una cosa davvero brutta. Lo so perché ho provato una cosa simile anch'io" ha dichiarato Morgan, facendo riferimento allo scontro che il suo personaggio ebbe in passato con Rick Grimes (Andrew Lincoln). Ha poi continuato con il rapporto tra i due "in poco tempo hanno dato vita a questa strana relazione. Ho fatto il possibile per darle la possibilità di dire che non avrebbe più voluto uccidere Lydia. Non posso dire che c'era simpatia, però c'è stato un momento in cui lui ha voluto darle un po di pace durante quella morte violenta".

Infine l'attore ha chiarito qualsiasi dubbio sulla natura alla base del sentimento tra i due:

"Non credo fossero innamorati o chissà cosa. Non si amavano, ma è stata comunque una cosa molto strana, una cosa in stile Negan da dover fare".

Il prossimo episodio di The Walking Dead sarà trasmesso negli Stati Uniti da AMC il 5 aprile, mentre in Italia sarà disponibile all'interno della programmazione del canale satellitare Fox, della piattaforma Sky.