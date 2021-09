The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan e lo spin-off su Negan: 'C'è ancora molto da dire'

Con la stagione 11, The Walking Dead arriverà alla conclusione, e sembra quindi scontato che nei prossimi episodi sarà rivelato il segreto di Michonne. Il franchise continuerà e tra i possibili spin-off AMC sta valutando anche una serie incentrata su Negan. Secondo Jeffrey Dean Morgan, c'è materiale in abbondanza per approfondire la sua storia.

"Ci sono state alcune discussioni tra me e le persone della rete" ha confermato l'attore in una recente intervista a TVLine. "Vedremo. Voglio dire, Negan potrebbe ancora finire sei piedi sotto terra" ha continuato, alludendo a ciò che potrebbe succedere al suo personaggio nei restanti episodi di The Walking Dead. "Questo sarebbe un problema, a meno che non si tratti di un prequel. Ma ci sono ancora tante storie da raccontare con Negan, sappiamo come sta andando la stagione finora, e stiamo aprendo qua e là delle finestre che si presterebbero a diverse storie su Negan."

Recentemente, nell'undicesima stagione di The Walking Dead, abbiamo assistito anche a un cameo del figlio di Jeffrey Dean Morgan. L'idea di uno spin-off arriva probabilmente sulla scia di un episodio prequel, Here's Negan, che nella stagione 10 ha raccontato una parte del passato del personaggio e la sua tragica storia d'amore con la moglie Lucille (Hilarie Burton Morgan).

"C'è un'incredibile opportunità per immergersi molto più a fondo in quest'uomo, che penso sia diventato molto interessante negli ultimi anni" ha commentato Jeffrey Dean Morgan. La stagione 11 di The Walking Dead, invece, è ambientata più di dieci anni dopo quelle vicende.