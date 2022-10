The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan svela: 'Negan doveva restare solo tre anni'

Nel corso della sua partecipazione al Net York Comic-Con, Jeffrey Dean Morgan ha potuto parlare molto del suo ormai iconico personaggio in The Walking Dead. L'attore è stato il protagonista di un cambiamento significativo nello show di AMC e da semplice personaggio di contorno adesso avrà uno spin-off tutto per se:,The Walking Dead: Dead City.

Nell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, Negan è un uomo cambiato. Riabilitato dopo aver trascorso quasi un decennio dietro le sbarre nella prigione di Alexandria, ha cospirato con Carol (Melissa McBride) per assassinare Alpha dei Sussurratori, ha combattuto al fianco di Daryl (Norman Reedus) per porre fine alla guerra dei Sussurratori e ha persino stretto una tregua con Maggie (Lauren Cohan). E nel 2023, l'ex cattivo un tempo risparmiato da Rick Grimes sarà il protagonista del suo spin-off di Walking Dead insieme alla Maggie della Cohan in The Walking Dead: Dead City.

Durante il panel del NYCC, Morgan ha riflettuto su quello che originariamente era stato progettato per essere un impegno triennale in The Walking Dead, avendo firmato per le stagioni 7, 8 e 9.

"Penso che, in origine, dovevano essere tre anni", ha detto Morgan al pubblico della convention. "Penso che questo fosse [il piano]. Ho avuto una conversazione con Scott [Gimple, produttore esecutivo e poi showrunner], e mi ha detto: 'Devi essere presente per almeno tre anni se vuoi far parte di questo show'. Mi sono detto: 'Mi sembra un periodo lungo'".

"Non sapevo che otto anni dopo saremmo stati ancora qui. Otto anni che sono volati", ha detto Morgan. "Non riesco a credere che siamo qui a festeggiare la fine di questo show così come lo conosciamo. È incredibile per me. Ci sono state così tante iterazioni di questo show nel corso degli anni, perdendo persone e facendole tornare".

Morgan ha aggiunto: "È stato un viaggio incredibile, lo ammetto. Grazie a tutti voi per averci seguito in tutti questi anni. Da più tempo di quanto io sia stato qui, di sicuro".

Nel frattempo potete recuperare la recensione dell'ultimo episodio di The Walking Dead e le prime immagini di Dead City.