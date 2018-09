The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan vorrebbe un film dedicato a Negan

Mentre siamo in attesa dell'imminente nuova stagione di The Walking Dead, l'ultima con Andre Lincoln (Rick) protagonista, l'interprete di Negan, Jeffrey Dean Morgan, rivela che sta spingendo da tempo per uno spin-off dedicato al suo personaggio.

Il villan è stato protagonista della miniserie a fumetti Negan è qui! scritta dal creatore Robert Kirkman, e secondo Morgan questa origin story sarebbe perfetta per un film o una serie televisiva.

"Sono due anni che ne parlo con Scott Gimple [chief content officer di TWD] della cosa" ha detto l'attore alla stampa durante una visita al set della serie. "E lo spero davvero. So che stanno prendendo in considerazione ogni possibilità, film e tutto il resto. Non ne so molto al riguardo, ma so che sarebbe una bella storia da esplorare." Se gli proponessero di fare un film su Negan l'attore risponderebbe "Oh Yeah".

La nona stagione di The Walking Dead debutterà il 7 ottobre su AMC. In All Out War, puntata conclusiva della scorsa stagione, la morte del figlio Carl portò Rick e il suo gruppo di sopravvisuti a combattere contro i Saviors e il loro folle leader Negan per la creazione di un mondo migliore. Avendo battuto Negan e prendendo la decisione di lasciarlo in vita, Rick confermò i valori del suo defunto figlio ma allo stesso tempo, creò conflitti all'interno del suo gruppo.