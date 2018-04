The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan vorrebbe uno spin-off incentrato su Negan

L'ottava stagione di The Walking Dead è stata ormai consegnata ai posteri, con un finale che ha diviso a metà critica e pubblico. Adesso è giunto il tempo di guardare oltre e Jeffrey Dean Morgan, attore che ha dato vita al personaggio di Negan, ha espresso il suo desiderio di vedere uno spin-off incentrato su di lui.

Ecco cosa ha dichiarato in occasione di un'intervista ai microfoni di FANDOM: "Mi piacerebbe esplorare le origini di Negan prima dell'apocalsse zombie. Robert Kirkman ha fatto un pò di riflessione su questo periodo all'interno di una mini serie a fumetti e vorrei portarla sul piccolo schermo. Penso che sarebbe di grande aiuto per spiegare a 360 gradi un personaggio complesso come Negan dato che, nel mondo in cui vanno adesso le cose, diventa difficile stare dietro a tanti personaggi e trame all'interno di un solo show".

Nel corso dell'ottava stagione di The Walking Dead i fan hanno potuto conoscere alcuni dettagli sulla sua vita privata e sul motivo che lo lega a Lucille, la sua fida mazza da baseball con la quale ha causato molte vittime, ma ci sarebbe tanto da dire come dimostrato dalla graphic novel "Negan è qui!", pubblicata in Italia da Saldapress.

Vi ricordiamo che la nona stagione del serial targato AMC sarà diretta da Angela Kang, subentrata a Scott M. Gimple, ed avrà un'impostazione narrativa più ampia e differente rispetto al passato. Sicuramente si tratta di una mossa necessaria per recuperare quella fascia di pubblico persa, dal momento che lo show ha fatto registrare ascolti molti bassi, addirittura inferiori al revival di Pappa e Ciccia.

Nel frattempo potete ammirare Jeffrey Dean Morgan sul grande schermo assieme a Dwayne Johnson in Rampage: Furia Animale, pellicola basata sull'omonimo videogame fracassone degli anni '80.

Vi piacerebbe vedere uno spin-off su Negan? Ditecelo nei commenti, qui sotto.