The Walking Dead: Jon Bernthal ricorda il suo primo provino per Shane

Ospite al Fandemic Tour di Houston dove ha parlato anche del suo ruolo in The Punisher, Jon Bernthal ha raccontato del periodo in cui ha mollato un lavoro sicuro per fare un provino per The Walking Dead.

"Ho letto quello script di The Walking Dead ed era il migliore che avessi mai letto, il miglior pilota che avessi letto" ha ricordato Bernthal durante l'evento (via Comicbook). "Avevo fatto un provino per NCIS: LA, e lo avevo passato. Stavo per andare in quello show, ma quando ho letto lo script ho pensato 'Non posso farlo finché non ho fatto almeno un provino per The Walking Dead.' Tutti pensavano che fossi pazzo, ma io volevo provarci."

Frank Darabont, primo showrunner della serie AMC, a quanto pare ha impostato dei provini molto diversi rispetto a come era abituato l'attore: "Di solito queste audizioni sono la cosa più artificiale e peggiore che possiate immaginare. Sei in una stanza con un sacco di persone vestite eleganti, e tu fai la tua scena di fronte a loro mentre pensano ai numeri e tutte le loro st***e. È una situazione davvero artificiale. Ma Frank Darabont ha fatto qualcosa di molto diverso. Per il provino di The Walking Dead, ha fatto entrare tutto le persone che erano interessate, tutti i Rick e Shane, e li ha portati sul palco dove c'era una vera macchina della polizia."

Bernthal ha poi provato una scena introduttiva di Rick e Shane: "Ricordo di aver pregato la sera prima, ho pensato 'Domani voglio essere me stesso. Non lasciarti sopraffare dalla situazione.' Lo desideravo davvero tanto. Sono stato gentile con tutti, ed è stato un bellissimo momento. Alla fine mi hanno scelto come Shane, ed era proprio la parte che volevo."

L'episodio 10x04 di The Walking Dead andrà in onda il 27 ottobre.