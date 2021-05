The Walking Dead, Jon Bernthal ha smesso di guardare la serie: 'Ho troppi impegni'

Mentre il pubblico attende l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead e spera nel ritorno di Rick Grimes, c'è chi ha fatto parte del cast della serie ed è ancora affezionatissimo a quell'esperienza, ma nonostante questo ha smesso di seguire lo show. Jon Bernthal ha infatti raccontato di non essere più al passo con le puntate da tempo.

Nelle prime due stagioni di The Walking Dead, Jon Bernthal ha interpretato Shane Walsh, tornando anche, dopo l'uscita di scena del suo personaggio, in due cameo nell'ottava e nella nona stagione, apparendo in entrambi i casi come frutto di allucinazioni di Rick.

"Sono stato molto, molto impegnato dopo The Walking Dead" ha raccontato l'attore in una recente intervista, ammettendo di non guardare più la serie. "Ho tre figli e stavo lavorando come un matto."

Tra i suoi impegni dell'epoca, infatti, ci sono stati film come The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Il grande match con Robert De Niro e Sylvester Stallone, Sicario di Denis Villeneuve.

Parlando di The Walking Dead, in cui vedremo anche Jacob Young, Jon Bernthal dimostra però ancora tutto il suo affetto verso la serie e le persone con cui ha lavorato. "Ti dirò, quella serie è e sarà sempre al centro del mio cuore. Amo quel personaggio, ma soprattutto, amo le persone che lo hanno fatto. Amo quella troupe in Georgia, sono come una famiglia per me. Norman Reedus, Steven Yeun, Sarah Wayne Callies, Andy Lincoln, Jeff DeMunn, Melissa McBride e tutti gli altri. Sono grato per quello show."